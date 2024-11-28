Karla kaplı Erzurum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Erzurum'un Tortum ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kaymakamlık koordinasyonunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğünce çetin kış şartlarında karla kaplı doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma yapıldı.