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        Karla kaplı Erzurum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Erzurum'un Tortum ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:02 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:10
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        Karla kaplı Erzurum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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        Erzurum'un Tortum ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaymakamlık koordinasyonunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğünce çetin kış şartlarında karla kaplı doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma yapıldı.

        Hazırlanan yemlerin yanı sıra vatandaşların etçil ve otçul hayvanlar için ilgililere teslim ettiği yiyecekler, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, DKMP Erzurum Şube Müdürü Nebi Doğan, jandarma, köy muhtarları ve ekiplerin katılımıyla kırsal bölgelere götürüldü.

        Yaklaşık 500 kilogram ot ve 300 kilogram yiyecek, karla kaplı arazilere bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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