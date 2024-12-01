Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 70 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 70 santimetreyle Palandöken Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Palandöken'de 70, Kartalkaya'da 68, Erciyes'te 65, Palandöken 2'de 55, Keltepe'de 48, Zigana'da 45, Çambaşı ve Akdağ'da 37, Mersivan'da 32, Ergan'da 29, Hakkari'de 27, Yıldıztepe'de 26, Uludağ ve Yıldız Dağı'nda 25, Hazarbaba'da 21, Nemrut ve Ovacık'ta 20 ve Ilgaz'da 19 santimetre ölçüldü.