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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 70 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 70 santimetreyle Palandöken Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 11:38 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:38
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 70 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 70 santimetreyle Palandöken Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Palandöken'de 70, Kartalkaya'da 68, Erciyes'te 65, Palandöken 2'de 55, Keltepe'de 48, Zigana'da 45, Çambaşı ve Akdağ'da 37, Mersivan'da 32, Ergan'da 29, Hakkari'de 27, Yıldıztepe'de 26, Uludağ ve Yıldız Dağı'nda 25, Hazarbaba'da 21, Nemrut ve Ovacık'ta 20 ve Ilgaz'da 19 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 01.12.2024 En düşük En yüksek
        Palandöken S -9 -3
        Kartalkaya PB -3 4
        Erciyes S -8 0
        Keltepe PB -5 2
        Zigana GSY 12 19
        Çambaşı P -8 0
        Akdağ P -5 -1
        Mersivan PB -7 2
        Ergan AB -8 -2
        Uludağ ÇB 3 8
        Yıldız Dağı S -10 0
        Hazarbaba AB -6 -2
        Nemrut S -7 -1
        Ovacık S -4 5
        Ilgaz S -6 2

        (S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, P:Puslu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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