Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 70 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 70 santimetreyle Palandöken Kayak Merkezi'nde kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 70 santimetreyle Palandöken Kayak Merkezi'nde kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Palandöken'de 70, Kartalkaya'da 68, Erciyes'te 65, Palandöken 2'de 55, Keltepe'de 48, Zigana'da 45, Çambaşı ve Akdağ'da 37, Mersivan'da 32, Ergan'da 29, Hakkari'de 27, Yıldıztepe'de 26, Uludağ ve Yıldız Dağı'nda 25, Hazarbaba'da 21, Nemrut ve Ovacık'ta 20 ve Ilgaz'da 19 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, P:Puslu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)
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