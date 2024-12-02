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        Otizmli Ufukcan, piyano çalıp zor matematik işlemlerini saniyeler içinde yapabiliyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurumlu 20 yaşındaki otizmli Ufukcan Yavuz, gözleri kapalı piyano çalıp, zor matematik işlemlerini saniyeler içinde yapabiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:29
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        Otizmli Ufukcan, piyano çalıp zor matematik işlemlerini saniyeler içinde yapabiliyor
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurumlu 20 yaşındaki otizmli Ufukcan Yavuz, gözleri kapalı piyano çalıp, zor matematik işlemlerini saniyeler içinde yapabiliyor.

        Erzurum'da yaşayan özel güvenlik görevlisi Uğur Yavuz'un 2004 doğumlu oğlu Ufukcan'a 3 yaşında otizm tanısı konuldu.

        Kentteki Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda eğitimine devam ederken matematik ve müzik öğretmenlerince yetenekleri keşfedilen Ufukcan, babasının aldığı piyanoyla müzikte kendini geliştirdi.

        Gözü kapalı piyano çalabilen Ufukcan, ayrıca 3-4 basamaklı sayılarla çarpma, bölme, toplama ve çıkarma gibi işlemleri saniyeler içinde yapabiliyor.

        Şu sıralar Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'ndeki kurslara katılan Ufukcan, konser vermenin hayalini kuruyor.

        - "Piyano çalınca rahatlıyor, terapi gibi geliyor"

        Baba Uğur Yavuz, AA muhabirine, 1 yaşındayken Ufukcan'ın hareketlerinin normal olmadığını anladıklarını söyledi.

        Birçok kliniğe başvurduklarını ancak çocuğuna 3 yaşında otizm tanısı konulduğunu ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

        "Erzurum'da Ufukcan, Milli Eğitim'e bağlı özel eğitim uygulama okullarında eğitime başladı. Matematik öğretmeni Vahdettin Akmeşe 10 yıl önce matematik yeteneğini, müzik öğretmeni Mustafa Albayrak da 4 yıl önce piyano çaldırıp müzik yeteneğini keşfetti. Öğretmenlerin desteğiyle Ufukcan'ın gelişimi için emek verdik. Ufukcan, 3-4 basamaklı sayıların her türlü çarpma, bölme, çıkarma ve toplama işlemini anında yapabiliyor. Öğretmeni piyano alıp evde çalmasını istedi, piyano aldık ve gerçekten kendini geliştirdi. Bu işi sonuna kadar götürmek istiyoruz. Bir gün Ufukcan'ın konser vereceğine inanıyorum, onun da böyle isteği var. Piyano çalınca Ufukcan rahatlıyor, ona terapi gibi geliyor."

        Yavuz, oğlunun eğitiminde desteklerini esirgemeyen tüm öğretmenlere teşekkür etti.

        Oğlunun matematik ve piyanodaki yeteneğiyle şaşırttığını anlatan Yavuz, evladının başarılı olması için elinden geleni yapacağını söyledi.

        Ufukcan da çok güzel piyano çaldığını belirterek, "Piyano çalmayı okulda ve evde öğrendim. Konser vermek istiyorum. Kendimi geliştirdim, piyano çalmayı ve matematiği seviyorum. Gözü kapalı piyano çalıyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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