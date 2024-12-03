Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Bazı vatandaşlar da soğuk nedeniyle araçlarını battaniye ve halılarla korumaya çalıştı.

Derelerin buz tutmaya başladığı kentte, ev ve iş yeri camları da dondu.

Cami bahçelerindeki şadırvanların buzla kaplandığı ve binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştu kentte, ağaç ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

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