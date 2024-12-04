Nahçıvan'da kaynar su dolu kazana düşüp yanan çocuk Erzurum'da tedavi ediliyor

Yanık Tedavi Merkezi doktoru Onur Ceylan da vücudunda sıcak suya bağlı derin yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan hastayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Ferid Seferova ise ayağının odun parçalarına takılması sonucu kaynar kazanın içine düştüğünü, ağrılarının olduğunu anlattı.

Anne Seferova, tedavi için Bakü yerine Erzurum'u tercih ettiklerini dile getirdi.

Yanık Tedavi Merkezinde tedavisi süren çocuğun annesi Talehe Seferova, AA muhabirine, oğlunun başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü belirterek, "Misafirler için evin dışarısında büyük bir kazanda pilav pişiriyorduk. Çocuğumun ayağı takıldı, kazanın içine düştü." dedi.

Vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Seferova, Nahçıvan'daki ilk müdahalenin ardından önce Iğdır'daki Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesine, buradan da Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

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