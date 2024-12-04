Erzurum'da farklı suçlardan aranan 204 şüpheli yakalandı

Erzurum'da geçen ay polis ekiplerince yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 204 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kasım ayında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 147 bin 741 kişi sorgulandı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 204 şüpheli yakalandı.