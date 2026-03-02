Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Erzurum'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda yapılan çalışmada, ilçede 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Konuyla ilgili Erzurum ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheli, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

