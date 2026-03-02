Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Karaçoban'da ilçe protokolü öğrencilerle iftar yaptı

        Erzurum'un Karaçoban ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri, ramazanın manevi atmosferini birlikte iftar yaparak paylaştı.

        Giriş: 02.03.2026 - 11:22
        Karaçoban'da ilçe protokolü öğrencilerle iftar yaptı

        Erzurum'un Karaçoban ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri, ramazanın manevi atmosferini birlikte iftar yaparak paylaştı.

        Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen ramazan etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye genelinde öğrencilerin paylaşma bilincini artırmaya, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik çeşitli eğitsel ve sosyal faaliyetler yapılıyor.

        Bu kapsamda ilçeye bağlı Duman Mahallesi'ndeki okulda, ilçe protokolü öğrencilerle iftar yaptı.

        Programa, Kaymakam Ali İhsan Selimoğlu, Belediye Başkanı Kazım Erhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Karakurt, kurum amirleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

