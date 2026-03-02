Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 73 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 73 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 52 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 17, Kars'ta ise 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.