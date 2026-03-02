Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 73 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 73 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:00
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 73 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 73 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.


        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 52 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 17, Kars'ta ise 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

