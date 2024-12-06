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        Atletler, donduran soğukta yüzleri kırağı tutsa da antrenman hızlarını kesmiyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde dahi sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da yaşayan atletizm sporcuları, dondurucu soğuğa rağmen antrenmanlarını aksatmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:05 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:17
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        Atletler, donduran soğukta yüzleri kırağı tutsa da antrenman hızlarını kesmiyor
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde dahi sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da yaşayan atletizm sporcuları, dondurucu soğuğa rağmen antrenmanlarını aksatmıyor.

        Kasım ayında gece termometrelerin eksi 25 dereceyi gördüğü kentte, yollar buzla, ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplanıyor.

        Kentte yarışmalara hazırlanan atletizm sporcularının antrenman hızını, kar ve soğuk hava da kesmiyor.

        Atletizm sahasında ısınma egzersizleri yapan atletler, ardından yola çıkıp uzun mesafeler koşuyor.

        - Yüzlerinde kırağı oluşuyor

        Açık hava antrenmanlarında yüzlerinde kırağı oluşan atletler, yüksek rakımın dondurucu soğuğunda antrenman yapmayı kondisyon açısından avantaj olarak görüyor.

        Atletizm antrenörü Mustafa Birsen, AA muhabirine, kentte geçen yıla göre daha soğuk bir kış başlangıcı yaşadıklarını söyledi.

        Geçen yıl bu zamanlarda hiç zorlanmadan antrenman yaptıklarına işaret eden Birsen, şöyle konuştu:

        "Kış şartları ağır geçiyor. Antrenman yaptığımızda zorlanıyoruz. Geçen hafta Antalya'da düzenlenen yarışlarda takımlarımız, 16 yaş altı kategorisinde 1'inci ve 2'inci oldular. Sporcularımız önümüzdeki hafta yine Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılacak. İnşallah madalyalar alıp geri geleceğiz. Zorlaşan hava şartları bizim için her zaman avantaj. Bunun avantajını zaman zaman yaşıyoruz ama bizim için zor olan tarafları da var. Rakiplerimize göre daha avantajlı olduğumuzu düşünüyorum."

        - Taşyürek: "Bu spora aşık olduğumuz için vazgeçmiyoruz"

        Milli atlet İsmail Taşyürek, Erzurum'un kış şartlarında antrenman yapmanın zorluklarından bahsetti.

        Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını dile getiren Taşyürek, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için soğukta çalışıyoruz. Sabah her taraf buz tutuyor. Ağaçlarda kırağı oluşuyor. Ellerimiz mosmor oluyor ama bu spora aşık olduğumuz için asla vazgeçmiyoruz. Bazen zemin buzlu olunca sakatlık yaşanabiliyor ama genel olarak rakım yüksek olduğu için sıfıra indiğimiz yerde çok iyi yarış çıkarabiliyoruz." diye konuştu.

        Sporculardan Hakan Çoban ise Erzurum'un soğuğunda antrenman yapmaya alışık olduklarını ve başarı için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

        Milli atlet Nursena Çeto da bazı zamanlar sıfırın altında 20 derecelerde koştuklarını, yoldan geçenlerin kendilerini alkışladığını ve şaşırarak fotoğraflarını çektiğini anlatırken, "Erzurum'un soğuğunda antrenman yapmak çok zor ama manzaramız ise çok güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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