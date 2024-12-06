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        Erzurum'da şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

        Erzurum'da yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:17 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:44
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        Erzurum'da şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
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        Erzurum'da yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Mehmet T. idaresindeki 04 AAZ 480 plakalı minibüs, Karayazı ilçesi Yücelik köyü mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

        Minibüste sıkıştığı yerden çıkarılan Mehmet T, sağlık ekiplerince Karayazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Minibüs, iş makineleri yardımıyla karlı araziden çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri

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