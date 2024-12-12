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        Üniversite eğitimi için kış şehri Erzurum'a gelen öğrenciler buz pateniyle tanışıyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'a gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) yurtlarında kalan üniversiteliler, buz pateni sporuyla tanışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:04 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:04
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        Üniversite eğitimi için kış şehri Erzurum'a gelen öğrenciler buz pateniyle tanışıyor
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'a gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) yurtlarında kalan üniversiteliler, buz pateni sporuyla tanışıyor.

        Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi ile 75 bini aşkın öğrenciye ev sahipliği yapan Erzurum'da, GSB bünyesindeki 18 yurtta kalan kız ve erkekler için "Buzun Üzerinde Bir Yıl Projesi" hayata geçirildi.

        Daha önce hiç buz pistine gitmeyen öğrencilerin talepleri doğrultusunda başlatılan projeyle yurtlarda kalan üniversitelilere salonlar açıldı.

        Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek proje kapsamında öğrenciler, uzman eğitmenlerin verdiği ilk derste buz üzerinde durmaya çalıştı.

        Gruplar halinde çalışmalara başlanan projeyle yaklaşık bin üniversite öğrencisinin buz pateni öğrenmesi hedefleniyor.

        - Buz patenine başlayan öğrenciler kayak da öğrenecek

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, Erzurum'un Cumhuriyet tarihinin en büyük kış sporları yatırımını aldığını, kentteki 5 buz pisti salonunun, milli spor kampları dışında, çocuklar ve öğrenciler için daha aktif kullanmasını hedeflediklerini söyledi.

        Bakanlık bünyesinde daha önce de farklı projeleri hayatı geçirdiklerini anlatan Çakmur, şimdi de yurtlarda kalan öğrenciler için "Buzun Üzerinde Bir Yıl" projesini başlattıklarını belirtti.

        Projenin içeriğine ilişken bilgiler veren Çakmur, şöyle devam etti:

        "Mayıs'ın sonuna kadar devam edecek olan proje ile Erzurum'da kalan öğrencilerimiz hafta sonlarını buz üzerinde değerlendirecekler. Öğrencilerimizin artık hafta sonları 'nereye gideceğiz' diye değil de 'hangi kursumuza gidebiliriz' diye düşünmelerini istiyoruz. Bu kapsamda biz de arkadaşlarımızla onları izlemeye geliyoruz. Öğrencilerimiz mutlu oluyor, onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Buzda hiç kaymayan öğrencilerimizin meraklarını gidermek için başlatılan projemizde bine yakın talep topladık. Sırayla tüm öğrencilerimizi buz ile tanıştıracağız."

        Salonların boş kalmamasını istediklerini dile getiren Çakmur, "Sabahın erken saatlerinden geç saatlere kadar tüm halkın, sporcuların kullanacağı alanlar haline getirmeye çalışıyoruz. Salonlarımız boş kalmasın diye çabalıyoruz. Bu proje de onlardan birisi." ifadelerini kullandı.

        Çakmur, öğrenciler için kayak projesinin de bu yıl hayata geçirileceğini ve binlerce öğrencinin kayak sporu ile tanıştırılacağını belirtti.

        - Öğrencilerin bir çoğu ilk defa buz pateni salonuna girdi

        Yurtta kalan öğrencilerden Elazığlı Ayça Güzel, buz üzerinde denge sorunu yaşamalarına rağmen çok eğlendiklerini belirterek, "Erzurum gibi kış sporlarının olduğu yerde öğrencilere yönelik imkanlar bizi çok mutlu ediyor. Bu eğitimler öğrencileri çok mutlu ediyor. Bakanlığa teşekkür ediyoruz. Birçok arkadaşımız ilk defa buza çıktılar." diye konuştu.

        Ağrılı Gülseren Yıltekin, ilk defa buz pateni pistine geldiğini, çok eğlenceli bir deneyim yaşadığını aktardı.

        Ordu'dan bu yıl üniversite eğitimi için gelen Sena Öztürk, "Erzurum'a gelmişken buz pateni ve kayağın geliştiği yerde bu sporu yapmak istedim. Daha önce hiç buz patenine gitmeyen arkadaşlarımız şimdi öğrenmeye başladılar." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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