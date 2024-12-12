Erzurum'da gün boyu etkili olan yağışla kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Erzurum'da gün boyu etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü.
Erzurum'da gün boyu etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü.
Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu süren yağışla il merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Yağış sonrası ağaçların karla kaplandığı Atatürk Üniversitesi kampüsünde güzel kış manzaraları oluştu.
Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, kent genelinde karla mücadele çalışması başlattı.
Şehrin karla kaplı hali dronla görüntülendi.
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