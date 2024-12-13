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        Erzurum'da üreticilere 248 süt sağım makinesi dağıtıldı

        Erzurum'un hayvan varlığıyla öne çıkan Karayazı içesinde 248 üreticiye, yüzde 60'ı hibe süt sağım makinesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:50 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:08
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        Erzurum'da üreticilere 248 süt sağım makinesi dağıtıldı
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        Erzurum'un hayvan varlığıyla öne çıkan Karayazı içesinde 248 üreticiye, yüzde 60'ı hibe süt sağım makinesi dağıtıldı.

        Türkiye'nin en yüksek rakımlı ikinci ilçesi Karayazı, zengin bitki örtüsüne sahip meraları ve hayvan varlığıyla dikkati çekiyor.

        Karayazı'da hayvancılığı geliştirmek, iş yükünü azaltmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karayazı Kaymakamlığınca hazırlanan ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen "DAP İle Süt Sığırcılığı Artıyor Projesi" hayata geçirildi.

        Bu kapsamda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda süt sağım makinesi dağıtım töreni düzenlendi.

        Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, tarım ve hayvancılığı destekleyici çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Hayvansal üretimin en önemli çıktılarından olan sütü, sanayiye hijyenik ve sağlıklı şekilde aktarmak başlıca hedeflerimiz arasında. Bu doğrultuda ilimizde süte dair farkındalık çalışmaları, soğuk süt zinciri projeleri, süt sağım makinesi dağıtımı gibi çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Genç çiftçi İlayda Tutkun ise çiftçilikle ailesini geçindirenlerin her şartta üretmeye devam edeceklerini söyledi.

        Tarım ve hayvancılık gelişip büyüdükçe Erzurum'un da büyüyeceğini vurgulayan Tutkun, "Yeter ki devletimiz var olsun, başımızda olsun. Bizlere sağlanan makine ekipman desteklerinden dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım." diye konuştu.

        Karayazı Kaymakamı Onur Titiz, DAP Bölge Kalkınma İdare temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yetiştiricilerin katılımıyla gerçekleştirilen tören, protokolün 248 süt sağım makinesini üreticilere teslim etmesiyle sona erdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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