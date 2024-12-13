Erzurum'da jandarma ekiplerince kaçak tütün ve sigara ürünleri ele geçirildi

Olayla ilgili olarak yakalanan 2 kişiye, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, 20 kilogram nargile tütünü, 1 kilo 124 kilogram kaçak tütün, 133 adet puro, 525 sigara kağıdı ve 50 sigara likidi ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

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