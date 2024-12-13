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        Erzurum'da jandarma ekiplerince kaçak tütün ve sigara ürünleri ele geçirildi

        Erzurum'da jandarma ekipleri, gümrük kaçağı tütün, puro, sigara kağıdı ve sigara likidi ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 19:53 Güncelleme: 13.12.2024 - 19:53
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        Erzurum'da jandarma ekiplerince kaçak tütün ve sigara ürünleri ele geçirildi
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        Erzurum'da jandarma ekipleri, gümrük kaçağı tütün, puro, sigara kağıdı ve sigara likidi ele geçirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, 20 kilogram nargile tütünü, 1 kilo 124 kilogram kaçak tütün, 133 adet puro, 525 sigara kağıdı ve 50 sigara likidi ele geçirildi.

        Olayla ilgili olarak yakalanan 2 kişiye, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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