Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk etkili oluyor

Bu arada kızıl tilki, karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte dün başlayan ve etkisini arttıran kar, birçok noktada ulaşımı da aksattı.

Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Soğuk hava yüzünden yol ve kaldırımlarda buzlanma, ev ve iş yerlerinin çatılarda buz sarkıtları oluştu, çeşmeler buz tuttu.

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları, yollarda buzlanma oluştu, bazı vatandaşlar araçlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.