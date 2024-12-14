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        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk etkili oluyor

        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları, yollarda buzlanma oluştu, bazı vatandaşlar araçlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 10:02 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:02
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        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk etkili oluyor
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        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları, yollarda buzlanma oluştu, bazı vatandaşlar araçlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü Erzurum'da vatandaşlar, araçlarını üzerine branda ve battaniye çekerek soğuktan korumaya çalıştı.

        Soğuk hava yüzünden yol ve kaldırımlarda buzlanma, ev ve iş yerlerinin çatılarda buz sarkıtları oluştu, çeşmeler buz tuttu.

        Esnaf, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için kaldırımlara yem bıraktı.

        - Ağrı

        Dondurucu soğuğun etkisini sürdürdüğü Ağrı'da ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

        Kentten geçen Murat Nehri'nde buz kütleleri akmaya başladı.

        Taşlıçay ilçesinde ise ağaçlar kırağıyla kaplandı.

        - Ardahan

        Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte dün başlayan ve etkisini arttıran kar, birçok noktada ulaşımı da aksattı.

        Kar ve yoğun tipi nedeniyle yollarda buzlanma oluştu, park halindeki araçlar karla kaplandı.

        - Kars

        Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

        Beyaza bürünen kentte sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından tipi etkili oldu.

        İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı, ağaçlar ve bitkiler beyaza büründü. Vatandaşlar, araçların üzerindeki karları temizledi.

        Soğuk nedeniyle bazı araçlar akü takviyesiyle çalıştırıldı.

        Vatandaşlardan Sinem Taşdemir, "Aniden kar yağdı, aracımı temizliyorum, artık kış geldi. Sarıkamış'a kar yakışıyor." dedi.

        Bu arada kızıl tilki, karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

        Akyaka ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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