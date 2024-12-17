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        Hayvancılığın yaygın olduğu Erzurum'da "Süt Çalıştayı" yapıldı

        Hayvancılığın yaygın olduğu Erzurum'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde sütün kalitesi, sanayiye aktarımı ile pazarlama ve tanıtım konularının değerlendirildiği "Süt Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 10:39 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:44
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        Hayvancılığın yaygın olduğu Erzurum'da "Süt Çalıştayı" yapıldı
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        Hayvancılığın yaygın olduğu Erzurum'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde sütün kalitesi, sanayiye aktarımı ile pazarlama ve tanıtım konularının değerlendirildiği "Süt Çalıştayı" düzenlendi.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen çalıştaya, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Atatürk Üniversitesinden alanında uzman akademisyenler, il ve ilçe müdürlük personelleri, birlikler, kooperatifler, çiftçiler ve özel sektör temsilcileri katıldı.

        Kentte uygulanan "Erzurum İli Bilinçli Üretici, Kaliteli Süt Eğitim ve Yayım Projesi"nin kapanış toplantısının ardından başlayan çalıştayda, alt yapı ve üretim koşulları, süt kalitesi ve sütün sanayiye aktarımı ile pazarlama ve tanıtım konuları, alanında uzman akademisyenlerin moderatörlüğünde değerlendirildi.

        Programda konuşan Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, sütü her yönüyle ele alacaklarını söyledi.

        "Halk arasında 'etliye sütlüye karışmamak' sözü vardır ama hayvancılık şehri Erzurum'da, tarım ve hayvancılık için etliye de sütlüye de karışmak gerekir." diyen Alpaslan, sektör için Erzurum'un önemine dikkati çekti.

        Alparslan, "Toplumun vazgeçilmez protein kaynağı et ve sütten, sütün meradaki ottan ahırdaki hayvandan elde edilip sanayiye aktarılması, rekabetçi marka ve ürün deseni ile market raflarını nasıl bir üretim mekanizması, nasıl bir üretim strateji ile yer almalı bunu konuşmak istiyoruz. Amacımız sektörün sorunlarına yönelik politika belirlemek üzere kalıcı çözüm önerileri oluşturmak ve her paydaşın kazandığı bir değer zinciri tesis etmektir." ifadelerini kullandı.

        Bu konuların çok detaylı ve kapsamlı şekilde bir kısıt kalıplaşma olmadan tartışılmasını istediklerini belirten Kenger, çalıştay sonunda akademisyenlerin destekleri ile sonuç raporu hazırlayacaklarını anlattı.

        Galeri
        Galeri

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