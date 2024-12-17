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        Erzurum'da açılan "Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz Eğitim Merkezi"nde eğitim başladı

        Erzurum'da hafızlığını güçlendirmek ve Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenler için açılan "Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz Eğitim Merkezi" öğrenci kabulüne başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 13:20 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:20
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        Erzurum'da açılan "Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz Eğitim Merkezi"nde eğitim başladı
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        Erzurum'da hafızlığını güçlendirmek ve Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenler için açılan "Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz Eğitim Merkezi" öğrenci kabulüne başladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Valiliği öncülüğünde İl Müftülüğü desteğiyle Erzurumlu Ebubekir Efendi'nin torunu Güney Afrika Eski Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebrahim Patel'in katılımıyla açılan merkezde, Kur'an-ı Kerim eğitimi almak ve hafızlığını güçlendirmek isteyenlere destek sağlanıyor.

        Eğitim merkezinin sorumlusu Ayetullah Bayrak, 09.00-17.00 saatlerinde 4 eğitmenle randevulu olarak görev yaptıklarını söyledi.

        Bayrak, merkezle ilgili şu bilgileri paylaştı:

        "Hafızlığınızı bitirdiniz, dinletebileceğiniz bir yer yok. Daru'l Huffaz'a gelerek hocalarımıza dinletebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim bilmiyorsunuz ve istiyorsunuz, bunun için size bir yer lazım. Burası tam olarak bunun için sizlere hizmet veren güzel, nadide yerdir. Daru'l Huffaz'a kayıt ve randevu oluşturabilmeniz için buraya gelmeniz yeterli. Buradaki hocalarımız size uygun olan saati belirleyip randevu ile yüz yüze kursa kaydınızı yapıyor. Kursa kaydolduktan sonra hafta içi hangi saat size uygunsa, o saatteki görevli hoca arkadaşımızla irtibat kurup ezberinizi veyahut Kur'an-ı Kerim öğreniminizi tamamlayabilirsiniz. Tüm vatandaşları bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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