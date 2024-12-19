Erzurum'da eve ateş açan 3 zanlı tutuklandı

Şüphelilerden F.K'nin 10, E.T'nin 4 ve A.Ö'nün ise 7 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Erzurum'da eve tabancayla ateş açtıktan sonra taksiyle kaçan ve polisler tarafından suç aletiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

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