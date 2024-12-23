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        Erzurum'da servis aracının çarpmasıyla ağır yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor

        Erzurum'da 3 ay önce okula başladıktan bir hafta sonra evinin önünde indiği okul servis aracının çarparak üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuğun tedavisine evinde devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 11:27 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:37
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        Erzurum'da servis aracının çarpmasıyla ağır yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor
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        Erzurum'da 3 ay önce okula başladıktan bir hafta sonra evinin önünde indiği okul servis aracının çarparak üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuğun tedavisine evinde devam ediliyor.

        Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ahi Toman Baba Caddesi'ndeki evinin önünde 24 Eylül'de Bekir A'nın (62) okul servis aracıyla çarpıp üzerinden geçtiği ve "balkondan düştü" diye beyanda bulunduğu Emre Kara (6), yaklaşık 30 gün Ankara ve Erzurum'daki hastanelerde tedavi gördü.

        Hayati tehlikeyi atlatan Kara'nın tedavisine Erzurum'daki evinde devam ediliyor.

        Anne Zeynep Kara, AA muhabirine, olay günü eşinin arayıp servis şoförünün kendisine Emre'nin balkondan düştüğünü söylediğini ve hemen durumuna bakmasını istediğini anlattı.

        Olayı duyduktan hemen sonra hastaneye gittiğini ifade eden Kara, şöyle konuştu:

        "Polis ekiplerine sorduğumda, 'balkondan düştü' denildi. 'Yedinci katta oturuyorum, çocuğum balkondan düştüyse hayatta değil. Siz bana yalan söylüyorsunuz' dedim. Bana 'yedinci kat değil, üçüncü kattan düştü' dediler. Daha sonra kapıcı sağ olsun bize 'öyle bir şey yok, indiği servis çarpmış, direkt hastaneye getirdim' dedi. Kapıcı olmasa ne olurdu bilmiyorum, Allah razı olsun. İlk gün (Emre) gösterilmedi, direkt yoğun bakıma alındı. Beyninde kanama olduğu söylenildi. 4-5 gün burada hastanede yoğun bakımda yattı. Yoğun bakım doktorumuz 'beyninde bir damar şişmiş, Ankara'ya sevk etmem lazım' dedi. Oraya gittik, 2 saatlik bir ameliyata girdi, sıkıntısız çıktı. Oradan gelene kadar yoğun bakımda kaldı. Sonra sevk ettiler buraya geldik, burada da devam ediyoruz."

        Kara, çocuğunun okula başladıktan bir hafta sonra olayın yaşandığını belirterek, bu nedenle eğitiminin de yarım kaldığını söyledi.

        Çocuğunun artık okul servisi istemediğini dile getiren Kara, "'Anne servise binmem, beni sen götür-getir' diyor. Bu sene zaten mümkün değil seneye de Allah büyük, tedavileri devam edecek. Fizik tedaviye gideceği için eğitimi başlatma gibi bir şansım olmadı." diye konuştu.

        - "Servis aracı sürücüsü şu an rahatça geziyor"

        Çok sıkıntılı günler geçirdiklerinden bahseden Kara, şunları kaydetti:

        "Çocuğumun ağzına şırıngayla yemeğini yediriyordum, sadece yemeğin suyunu içirebiliyordum. 1 ay boyunca ben o çocuğu o şekilde beslerken, o adam (servis aracı sürücüsü) şu an rahatça geziyor. Allah'ın adaleti var, kimse yaşattığını yaşamadan ölmez derler. Leğen kemikleri kırıktı, 1 ay hiç gezemedi zaten. Bir ay boyunca kucağımızda lavaboya götürdük. Kendi işini kendi göremedi, kalkamadı, oynayamadı. O zamanlar gezemediği için çok zorlanıyordu. 'Anne ben de oynamak istiyorum' diyordu. Zor oluyordu, çok şükür şu an yürüyebiliyor. Kolunda kırığı vardı, o geçti. Kırıkları düzelttik, umarım çenesindeki his ve görme kaybı, çok sorun olmaz da ona göre hareket ederiz."

        - Olay

        Kentte 24 Eylül'de yaşanan kaza sonrası Emre Kara, tedaviye altına alınmış, Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Eylül'de adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanık şoför Bekir A, soruşturma aşamasında ele geçirilen yeni deliller neticesinde suç vasfının değişmesi sonucu 27 Eylül'de yeniden gözaltına alınarak tutuklanmış, 29 Kasım'da tahliye edilmişti.

        Kaza anı, apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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