Erzurum'da servis aracının çarpmasıyla ağır yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor

Erzurum'da 3 ay önce okula başladıktan bir hafta sonra evinin önünde indiği okul servis aracının çarparak üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuğun tedavisine evinde devam ediliyor.

Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ahi Toman Baba Caddesi'ndeki evinin önünde 24 Eylül'de Bekir A'nın (62) okul servis aracıyla çarpıp üzerinden geçtiği ve "balkondan düştü" diye beyanda bulunduğu Emre Kara (6), yaklaşık 30 gün Ankara ve Erzurum'daki hastanelerde tedavi gördü.

- "Servis aracı sürücüsü şu an rahatça geziyor"

Çok sıkıntılı günler geçirdiklerinden bahseden Kara, şunları kaydetti:

"Çocuğumun ağzına şırıngayla yemeğini yediriyordum, sadece yemeğin suyunu içirebiliyordum. 1 ay boyunca ben o çocuğu o şekilde beslerken, o adam (servis aracı sürücüsü) şu an rahatça geziyor. Allah'ın adaleti var, kimse yaşattığını yaşamadan ölmez derler. Leğen kemikleri kırıktı, 1 ay hiç gezemedi zaten. Bir ay boyunca kucağımızda lavaboya götürdük. Kendi işini kendi göremedi, kalkamadı, oynayamadı. O zamanlar gezemediği için çok zorlanıyordu. 'Anne ben de oynamak istiyorum' diyordu. Zor oluyordu, çok şükür şu an yürüyebiliyor. Kolunda kırığı vardı, o geçti. Kırıkları düzelttik, umarım çenesindeki his ve görme kaybı, çok sorun olmaz da ona göre hareket ederiz."