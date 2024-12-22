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        Afrin şehidi paramedik Burak Tatar'ın adı ve hatıraları Erzurum'da yaşatılıyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Gönüllü olarak 2018'de görev yaptığı Afrin'de, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Erzurumlu paramedik Burak Tatar'ın adı ve hatıraları, okuduğu okul ile çalıştığı 112 komuta merkezi ve aile sağlığı merkezinde yaşatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 11:40 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:51
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        Afrin şehidi paramedik Burak Tatar'ın adı ve hatıraları Erzurum'da yaşatılıyor
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Gönüllü olarak 2018'de görev yaptığı Afrin'de, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Erzurumlu paramedik Burak Tatar'ın adı ve hatıraları, okuduğu okul ile çalıştığı 112 komuta merkezi ve aile sağlığı merkezinde yaşatılıyor.

        Erzurum'un Narman ilçesinde 18 yaşında göreve başlayan 1995 doğumlu paramedik Tatar, 2016 yılında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) katıldı.

        Gönüllü olarak Nusaybin, Hendek ve Fırat Kalkanı ile Cerablus operasyonlarında bulunan Tatar, son olarak yine gönüllü gittiği Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda, 1 Nisan 2018'de hasta bakımına giderken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü.

        Memleketinde çalışkanlığı, güvenlik güçlerine sevgisiyle bilinen ve şehit olmadan önce Afrin'de arkadaşlarına yazdığı veda mesajıyla vasiyetini paylaşan Tatar'ın adı, okuduğu okula ve aile sağlığı merkezine verildi.

        Kıyafet ve özel eşyalarının sergilendiği İl Ambulans Servisi Başhekimliğine de ismi verilen Tatar'ı mesai arkadaşları ve babası, Anadolu Ajansı

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