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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 103 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 09:33 Güncelleme: 22.12.2024 - 09:33
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 103 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 103, Kartalkaya'da 77, Ergan'da 75, Palandöken 2 ve Yıldız Dağı'nda 70, Zigana'da 58, Uludağ ve Mersivan'da 56, Erciyes'te 50, Çambaşı'nda 46, Kop'ta 35, Keltepe'de 30, Nemrut'ta 25, Hakkari'de 23, Ilgaz'da 21, Gevaş Abalı'da 18, Hesarek'te 15, Sarıkamış'ta 13 ve Yalnızçam'da 7 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 22.12.2024 En düşük En yüksek
        Palandöken KY -6 -1
        Ergan KY -4 1
        Kartalkaya KY -2 -1
        Palandöken 2 KY -6 0
        Yıldız Dağı KY 1 3
        Zigana GSY 12 19
        Uludağ KY -1 1
        Mersivan HKY -4 5
        Erciyes KY -2 2
        Çambaşı KKY 1 3
        Kop KY -8 1
        Keltepe KY 0 4
        Nemrut KY -3 0
        Hakkari ÇB -12 -1
        Ilgaz KY -1 1
        Gevaş Abalı KY -6 3
        Hesarek KY -6 -2
        Sarıkamış ÇB -10 0
        Yalnızçam ÇB -17 0

        (KY: Kar yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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