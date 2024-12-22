Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 103 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 103, Kartalkaya'da 77, Ergan'da 75, Palandöken 2 ve Yıldız Dağı'nda 70, Zigana'da 58, Uludağ ve Mersivan'da 56, Erciyes'te 50, Çambaşı'nda 46, Kop'ta 35, Keltepe'de 30, Nemrut'ta 25, Hakkari'de 23, Ilgaz'da 21, Gevaş Abalı'da 18, Hesarek'te 15, Sarıkamış'ta 13 ve Yalnızçam'da 7 santimetre ölçüldü.