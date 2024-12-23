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        Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi Palandöken cıvıl cıvıl

        KIŞ turizminin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 09:58 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:00
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        Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi Palandöken cıvıl cıvıl
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        KIŞ turizminin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, kar yağışıyla beyaza büründü. Tatilcilerden kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler kızaklarla kaydı, adrenalin tutkunlarıysa kayak pistindeki buz dağına tırmanış yaptı.

        Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken, kayak ve snowboard dışında yamaç paraşütü, zipline, dağcılık, kar raftingi, buz tırmanışı gibi farklı etkinliklerle de bu sezon adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu. 2 bin 300 rakımındaki güney pistine 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre genişliğinde yapılan 'suni buz dağı' ile aynı bölgedeki 700 metre uzunluğunda ve 70 metre yükseklikteki zipline hattı, acemi pistinde kar raftingi ile kayak ve snowboard ile atlamak için yapılan 'snowpark' pistinin yanı sıra Palandöken'in en dik pisti olan yüzde 54 eğimli Ejder, yoğun ilgi gördü.

        Palandöken Kayak Merkezi, havalimanına 20, kent merkezineyse sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilere kolay ulaşım imkanı sunuyor. Merkez, adrenalini yüksek macera sporlarıyla da yaz- kış keyifli anlar yaşatılıyor. Kış turizminin gözdesi Palandöken'e sezonun açıldığı aralık ayının ilk haftasından itibaren gelenler, kayak ve snowboard dışında kar raftingi, kızak, yamaç paraşütü, gece kayağı, buz tırmanışı, snowpark, dev salıncak, insan sapanı ve zipline keyfini aynı anda yaşayabiliyor.

        Devlet ve özel sektör iş birliğiyle kurulan tesislerde sezon boyu on binlerce yerli ve yabancı turist ağırlanıyor. Aynı anda yaklaşık 50 bin kişiye kayak yapma imkanı sunulan Palandöken'de Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) onaylı kayak pistlerinin yanı sıra çok amaçlı pistler de dahil olmak üzere farklı zorluk derecelerinde toplam 27 pist bulunuyor. En uzun pisti 12 kilometre olan kayak pistlerinin toplam uzunluğu 28 kilometreyken, başlangıç ve bitiş kotları arasındaki farksa 1100 metre.

        Erzurum, 2011 UNIVERSIADE oyunları nedeniyle yapılan ve Palandöken'e 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezi de yine yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından birisi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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