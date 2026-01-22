Yakutiye Kaymakamlığı 2025'te eğitim ve sosyal yardım çalışmalarıyla öne çıktı

Erzurum Valiliği, Yakutiye Kaymakamlığının 2025 yılı faaliyetlerini açıkladı.





Valilikten yapılan açıklamada, Yakutiye Kaymakamlığı'nın, 2025 yılı boyunca kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak, vatandaş memnuniyetini güçlendirmek ve sosyal devlet anlayışını sahaya yansıtmak amacıyla çok yönlü ve kapsamlı çalışmalara imza attığı belirtildi.





Eğitim alanında, ilçenin önemli başarılar elde ettiği vurgulanan açıklamada, "TÜBİTAK Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri'nde en fazla başvuru yapan ilçe olarak Erzurum’un Türkiye birinciliğine ulaşmasında belirleyici rol oynadı. LGS sonuçlarında da öğrenci sayısındaki artışa rağmen nitelikli okullara yerleşen öğrenci sayısının yükselmesi, ilçede akademik başarının sürdürülebilir şekilde devam ettiğini ortaya koydu. 'Haydi Liseler Kayağa' projesiyle öğrenciler sporla da buluşturuldu." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, kaymakamlık tarafından Hayvanları Koruma Kurulu çalışmaları kapsamında mikroçip uygulamaları, kuduz aşıları ve sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu hizmetlerin kararlılıkla sürdürüldüğü anlatılarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 2025 yılında 249 milyon lirayı aşan ayni ve nakdi sosyal yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı kaydedildi.



- Kaymakam Kaldırım'dan, Vali Mustafa Çiftçi'ye teşekkür



Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Vali Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla 2025 yılı boyunca yürüttükleri çalışmaları değerlendirdiklerini ifade etti.





Etkin kamu hizmeti anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Kaldırım, şunları kaydetti:



"Etkin kamu yönetimi anlayışıyla, eğitimden sosyal yardımlara, vatandaşla doğrudan iletişimden hayvan hakları ve halk sağlığına kadar birçok alanda hayata geçirilen hizmetlerin, Sayın Valimizin güçlü koordinasyon ve rehberliğiyle daha da anlam kazandığına inanıyoruz. Yakutiye’de kamu hizmetlerinin niteliğini artırmak, vatandaş memnuniyetini güçlendirmek ve sosyal devlet anlayışını sahada daha da görünür kılmak adına ortaya konulan çalışmalara verdikleri destek ve katkılar için Sayın Valimize şükranlarımızı arz ediyor; işbirliği ve uyum içerisinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Ziyaretleri ve bugüne kadar verdikleri kıymetli destek ve katkılar dolayısıyla Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyoruz."



