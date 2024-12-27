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        Erzurum'da 21 yıl önce kaybolan genci öldürdükleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

        TALHA KOCA - Erzurum'da 21 yıldır haber alınamayan Ömer Faruk Hamarat'ın dosyasını inceleyen cinayet büro ekipleri, elde edilen deliller neticesinde 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:53 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:53
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        Erzurum'da 21 yıl önce kaybolan genci öldürdükleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
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        TALHA KOCA - Erzurum'da 21 yıldır haber alınamayan Ömer Faruk Hamarat'ın dosyasını inceleyen cinayet büro ekipleri, elde edilen deliller neticesinde 3 kişiyi gözaltına aldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, 2003'te Atatürk Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde eğitim gördüğü dönemde kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Ömer Faruk Hamarat'ın kaybolmasına ilişkin dosyayı yeniden ele aldı.

        Cinayet büro tarafından oluşturulan özel ekip, Hamarat'ın üniversite eğitimi gördüğü dönemde aynı mahallede yaşadığı, nişanlı olan A.G. ile görüştüğünü tespit etti.

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.G'nin, Hamarat ile görüştüğü dönemdeki nişanlısının, eşi L.G. (43) olduğunu belirledi.

        - Üniversiteli genci o dönem tehdit etmiş

        Nişanlısının Hamarat'la görüştüğünü öğrenen L.G'nin, üniversiteli genci o dönem tehdit ettiği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin o dönemki yaşantılarını mercek altına alıp teknik inceleme başlattı.

        Yapılan incelme ve elde edilen deliller neticesinde, Hamarat'ın görüştüğü A.G'nin ailesi ve nişanlısı tarafından öldürülmüş olabileceği üzerinde durdu.

        Bunun üzerine Hamarat'ın kaybolmasıyla ilgili A.G, L.G. ve kadının amcası M.C. (43) ekiplerce gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Ekipler, soruşturma kapsamında 21 yıldır haber alınamayan Hamarat'ın kemik kalıntılarına ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Karşı apartmanında bir kızla birbirlerini sevdiğini öğrendim"

        Ağabey Fatih Hamarat, AA muhabirine, o dönem kardeşiyle kentte üniversite okuduklarını ve farklı evlerde yaşadıklarını söyledi.

        Kardeşiyle aynı bölümü farklı sınıflarda okuduğunu ifade eden Hamarat, şöyle konuştu:

        "2003'ün şubatında babamla annem Bursa'daydı, kardeşimle yanlarına gittik, sonra okulun açılması yaklaşınca Erzurum'a döndük. Onun evinde kalacaktık. Varınca eşyaları bırakıp dışarıya çıktım, döndüğümde evde yoktu, aradığımda ulaşamıyordum. 'Başka arkadaşında kalmıştır, telefonunun şarjı bitmiştir' diye düşündük. Sonraki gün de gelmeyince aramaya başladık. Birçok yere sordum, arkadaşlarını aradım ama haber yok. Sonra yaşadığı evin karşı apartmanında bir kızla birbirlerini sevdiğini öğrendim. Kıza ulaştım ve onun da bir nişanlısı varmış, ona da ulaştım, o sırada kızın evindeymiş. Dışarıya çıkardım ve kardeşimi görüp görmediğini sordum. Kesinlikle görmediğini ve bilmediğini söyledi."

        - "Kardeşime 'bu kızdan uzak duracaksın' gibisinden tehditte bulunmuş"

        Hamarat, kızın nişanlısı ile kardeşinin daha önce buluşup birbirleriyle 'kız beni seviyor' diye konuştuğunu kardeşinin arkadaşından duyduğunu anlatarak "Kardeşime 'bu kızdan uzak duracaksın' gibisinden tehditte bulunmuş. Polisi aradım kardeşimin 3 gündür kayıp olduğunu ve L.G'den şüphelendiğimi söyledim. Ardından bizi karakola götürüp sorguya çektiler." dedi.

        Kardeşinin doğum gününden 5 gün önce kaybolduğunu dile getiren Hamarat, ailecek kardeşinin mezarının olmasını istediklerini belirtti.

        Hamarat, olaydan sonra ailedeki herkesin psikolojisinin bozulduğunu, 2007'ye kadar Erzurum'da kalıp kardeşini aradığını ifade ederek, başka şehirlerde görüldüğü iddiaları üzerine babasının gidip oralarda da aradığını ve annesinin olaydan sonra hastalandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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