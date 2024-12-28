Erzurum'da başına kar ve buz düşen çocuğun yaralanması kamerada
Erzurum'da başına kar ve buz düşen çocuğun ağır yaralandığı olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Erzurum'da başına kar ve buz düşen çocuğun ağır yaralandığı olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kazım Karabekir Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde 17 Aralık'ta, ninesinin yaşadığı 6 katlı apartmandaki eve gittikten sonra ailesiyle dışarı çıkan 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Yusuf Zengin'in başına apartmanın çatısındaki kar ve buz kütlelerinin düştüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde, Zengin'in üzerine kar kütlelerinin düşmesi ve yanındakilerin müdahalesi yer alıyor.
Olayda ağır yaralanan Yusuf Zengin, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada bir gün yoğun bakımda tutulan, kafatası ile çenesinde kırıkların yanı sıra sol gözünde problem oluşan Zengin'in tedavisi sürüyor.
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