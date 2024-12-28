Erzurum'da başına kar ve buz düşen çocuğun yaralanması kamerada

Olayda ağır yaralanan Yusuf Zengin, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada bir gün yoğun bakımda tutulan, kafatası ile çenesinde kırıkların yanı sıra sol gözünde problem oluşan Zengin'in tedavisi sürüyor.

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