Erzurum ve Kars'ta 288 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 288 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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