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        Erzurum ve Kars'ta 288 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 288 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:48 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:48
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        Erzurum ve Kars'ta 288 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 288 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da özellikle önceki gün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 281 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için başlattıkları çalışmaları sürdürüyor.

        Kars'ın Kağızman ilçesinde de kar nedeniyle 7 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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