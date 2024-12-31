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        Erzurum'da kamyonetin kasasındaki özel bölmede 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzurum'da kamyonetin kasasına özel yaptırılan kapalı bölmede 9 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:38
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        Erzurum'da kamyonetin kasasındaki özel bölmede 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Erzurum'da kamyonetin kasasına özel yaptırılan kapalı bölmede 9 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, çalışmaları kapsamında düzensiz göçmenleri sınırdan batı illerine taşıdığını tespit ettikleri bir kamyoneti uygulama noktasında durdurdu.

        Yapılan incelemede kamyonetin kasasında özel olarak yaptırılmış bir bölmeye rastlandı.

        Ekipler, bu bölmede saklanan 9 düzensiz göçmeni yakaladı ve insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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