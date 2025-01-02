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        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:14 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:14
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        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
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        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor.

        Termometrelerin gece sıfırın altında 18 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

        Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, binaların çatılarında sarkıtlar oluştu, cami bahçelerindeki şadırvanlar buzla kaplandı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye'de gece en düşük sıcaklık eksi 25,5 ile Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde kaydedildi.

        - Kars

        Kars'ta ise gece hava sıcaklığı sıfırın altında 14 derece ölçüldü.

        Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, gölet ve dereler buzla kaplandı.

        Bazı vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere yem bıraktı.

        - Ardahan

        Ardahan'da termometreler gece sıfırın altında 18 dereceyi gösterdi.

        Kent merkezi ve Göle ilçesinde, dondurucu soğukların etkisiyle buzlanma ve kırağı oluştu.

        Araç ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        - Ağrı

        Ağrı'da da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 derece ölçüldü.

        Nehir ve derelerin donduğu kentte, araç camları buzla kaplandı.

        Ağaçların kırağı tutmasıyla güzel manzaraların oluştuğu kentte, hayvan pazarındaki vatandaşlar dondurucu soğuklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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