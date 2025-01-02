Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Ağrı'da da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 derece ölçüldü.

Kent merkezi ve Göle ilçesinde, dondurucu soğukların etkisiyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye'de gece en düşük sıcaklık eksi 25,5 ile Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde kaydedildi.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.