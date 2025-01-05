Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Erzurum'da "Halk Buluşması"na katıldı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum'da "Halk Buluşması"na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 16:38 Güncelleme: 05.01.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, Erzurum'da "Halk Buluşması"na katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum'da "Halk Buluşması"na katıldı.

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özel, ardından kara yolu ile Erzurum'a geldi.

        Kent girişinde partililer tarafından karşılanan Özel, parti otobüsü ile geldiği Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaptığı konuşmada, ﻿tarihe sığmayan kahramanlıkların ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ateşini yaktığı Erzurum'da bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

        Atatürk'ün Erzurum'u hiç unutmadığını, 1924 depreminde Erzurum'a geldiğini ifade eden Özel, şöyle devam etti:

        "Cumhuriyetimiz sadece ülkeyi kurtarmakla ve bağımsızlığı sağlamakla kalmadı, bu milleti teba olmaktan çıkarıp özgür yurttaşlar haline getirdi. Cephede kazanılan zaferler sonrası Türkiye'nin önü açıldı, üretimle, sanayiyle, kalkınma programlarıyla, ekonomik ve sosyal zaferlerle bu ülke artık her bir bireyin geleceğe güvenle bakacağı, ülkesiyle gurur duyacağı ülke haline geldi."

        - "CHP dışında hiçbir parti 7 bölgede birden yoktur"

        Zorluklarla dolu bir yılı geride bırakırken 2024'te partileri için çok güzel başarılı günler olduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:

        "31 Mart seçimine giderken, birileri 2023'teki seçim başarısına güvenerek, CHP'nin dağıldığını ve bir daha toparlanmayacağını, elindeki başta İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya belediyeleri olmak üzere önemli belediyeleri CHP'nin elinden alıp iktidarlarını güçlendireceklerini hayal ederken, Atatürk'ten aldığımız ilhamla önce gençlere, kadınlara, bilime, çalışmaya ve öz güvene olan inancımızla, yaş ortalaması 43 olan parti meclisimiz, yaş ortalaması 46 olan MYK'mız ve yarısı kadın yarısı erkek olan partiye ve ATA'ya yakışır gölge kabinemizle belirlediğimiz adaylarla 47 yıl sonra CHP'yi yeniden Türkiye'nin birinci partisi yaptık. Nüfusun yüzde 65'ine, ekonominin yüzde 80'ine CHPli belediyeler hitap ediyor. Geçmişte CHP'ye 'siz Sivas'ın doğusuna geçemezsiniz' diyenlere inat şimdi CHP 7 bölgede de var. CHP dışında hiçbir parti 7 bölgede birden yoktur."

        CHP olarak kentin takımını 1. Lig'e çıkarıp yapacakları şehir stadında maç izlemek için Erzurumlulara söz verdiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

        "Biz gelecekte en düşük emekli aylığını yeniden 1,5 asgari ücret elbette yapacağız ama hiç değilse bu karda kışta, bu yoksullukta emeklinin hayata tutunabilmesi için Erzurum'dan bütün siyasi partilere, meclisteki bütün milletvekillerine sesleniyorum. Gelin bu kötülüğe sessiz kalmayalım, kanuna el kaldıracak, oy verecek olanlar bizleriz. 14 bin lira değil en düşük emekli maaşını hiç değilse bir asgari ücret yapmak için ellerimizi kaldıralım ve emeklinin çilesini bitirelim."

        Daha sonra partisinin il başkanlığını ziyaret eden Özel, partililerle bir araya geldi. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Ağrı ile Erzurum'da dondurucu soğuklarla nehir ve dereler buzla kaplandı
        Ağrı ile Erzurum'da dondurucu soğuklarla nehir ve dereler buzla kaplandı
        AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        Erzurum'da 2 tırın karıştığı kazada 1 sürücü öldü
        Erzurum'da 2 tırın karıştığı kazada 1 sürücü öldü
        AK Parti'li Usta, Erzurum'da partisinin İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongre...
        AK Parti'li Usta, Erzurum'da partisinin İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongre...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları 7. Olağan Ko...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları 7. Olağan Ko...