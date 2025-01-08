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        Erzurum'da aralık ayında 77 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzurum'da aralık ayı içinde 77 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:07
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        Erzurum'da aralık ayında 77 düzensiz göçmen yakalandı
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        Erzurum'da aralık ayı içinde 77 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geçen yıl aralık ayında farklı uyruklardan 77 düzensiz göçmen yakalandı.

        Operasyonlar neticesinde düzensiz göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği öne sürülen 11 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, insan kaçakçılığı iddiasıyla adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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