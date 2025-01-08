Erzurum'da aralık ayında 77 düzensiz göçmen yakalandı
Erzurum'da aralık ayı içinde 77 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Erzurum'da aralık ayı içinde 77 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geçen yıl aralık ayında farklı uyruklardan 77 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonlar neticesinde düzensiz göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği öne sürülen 11 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, insan kaçakçılığı iddiasıyla adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
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