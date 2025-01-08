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        Erzurum'da evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 20:21 Güncelleme: 08.01.2025 - 20:24
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        Erzurum'da evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı kırsal Kümbet Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, M.T'nin (61) öldüğünü belirledi.

        M.T'nin cesedi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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