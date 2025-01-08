GÜNCELLEME - Erzurum'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Miraç Ö. ve Feyza H. ile araçlarda bulunan Muhammed Osman Ç, Yusuf Ensar H. ve Elif Reyyan H. yaralandı.

Şükrüpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı kavşağında, Miraç Ö idaresindeki 06 BM 2595 plakalı otomobil, Oğuzhan K'nin kullandığı 06 DDH 718 plakalı otomobile o araç da Feyza H'nin idaresindeki 25 AY 501 plakalı otomobile çarptı.

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