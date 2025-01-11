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        Erzurum'da sağlık çalışanları soğuk havaya rağmen Gazze için yürüdü

        Erzurum'da sağlık çalışanları, dondurucu soğuğa rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 61'inci haftasında da sessiz yürüyüşlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 15:05 Güncelleme: 11.01.2025 - 15:37
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        Erzurum'da sağlık çalışanları soğuk havaya rağmen Gazze için yürüdü
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        Erzurum'da sağlık çalışanları, dondurucu soğuğa rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 61'inci haftasında da sessiz yürüyüşlerini sürdürdü.

        Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları olarak 61 haftadır yürüyüşlerine devam ettiklerini söyledi.

        1948'den beri İsrail'in, Gazze'deki zulmünün devam ettiğini ifade eden Çiftçi, "Kadın, erkek, çocuk ve yaşlı demeden binlerce insan şehit edilmekte. Evler, okullar ve hastaneler bombalanmakta. Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum edilmekte. Bombaların kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun ve salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum edilmekte." dedi.

        - İlaç firmalarını boykot etme çağrısı

        Hekimler olarak tüm meslektaşlarını, Gazze'de yapılan zulme açıktan destek veren ilaç firmalarını boykot etmeye davet ettiklerini vurgulayan Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Bu ağır insanlık suçunun ateşinin adım adım tüm dünyayı sarmasına, insanı insan yapan her ne varsa teker teker, saniye saniye çürütüp öğütmesine izin vermemeliyiz. Hep birlikte, özgür Filistin için çağrımızı küresel alanda yaygınlaştırmak, hak adına, insanlık ve barış adına bu mücadeleyi devam ettirmek bir insanlık görevidir. İçimizde damla damla biriktirdiğimiz ve sel olup zalim güçleri perişan edecek soylu öfkemizle Gazze için elimizden ne geliyorsa yapacak, dua ile boykotu hayat biçimi haline getirecek ve nesiller boyu aktarılacak bir bilinçle mücadele edeceğiz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz, sabırla ve azimle hekimler olarak zulme karşı 'dur' diye haykıranlar olacağız."

        Sessiz yürüyüş, basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için yapılan duayla sonra erdi.

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