Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da idareciler ile gazeteciler, dostluk maçında bir araya geldi

        Erzurum'da çeşitli kurumlarda görev yapan idareciler ile kentteki basın mensupları, dostluk maçında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 11.01.2025 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da idareciler ile gazeteciler, dostluk maçında bir araya geldi
        ABONE OL

        Erzurum'da çeşitli kurumlarda görev yapan idareciler ile kentteki basın mensupları, dostluk maçında bir araya geldi.

        Kentte, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile İdareciler Günü dolayısıyla "Bürokratlar ve Gazeteciler Dostluk Maçı" düzenlendi.

        Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Erzurum Yeni Medya Derneğince Kazım Karabekir Fakültesi Yoncalık Yerleşkesi'ndeki kapalı spor salonunda düzenlenen organizasyonda, Erzurum Otizm Derneği ve Spor Kulübü üyeleri de gösteri maçı yaptı.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, gösteri maçı sonrası Erzurum Otizm Derneği ve Spor Kulübü üyelerine çiçek verdi.

        Rektör Hacımüftüoğlu, maç öncesi yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        DAGC Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Tarakçıoğlu da düzenledikleri dostluk maçıyla iki farklı meslek grubundaki insanları bir araya getirerek farklı bir etkinliğe imza atmak istediklerini söyledi.

        Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli ise gazetecilerin toplumun gözü, kulağı ve sesi olarak fedakarca görev yaparken, demokrasinin güçlenmesine de büyük katkı sağladığını belirtti.

        İspirli, "Bugünkü etkinliğimiz yalnızca bir spor müsabakası değil, aynı zamanda dostluk, işbirliği ve dayanışma mesajı vermektedir. Bürokrasinin değerli temsilcileri ile gazetecilerimizin bir araya geldiği bu dostluk maçı, hepimizin ortak paydası olan sevgi, kardeşlik ve spor ruhunu yansıtmaktadır." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        30 yıl sonra intikamını aldı
        30 yıl sonra intikamını aldı
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da sağlık çalışanları soğuk havaya rağmen Gazze için yürüdü
        Erzurum'da sağlık çalışanları soğuk havaya rağmen Gazze için yürüdü
        Erzurum'da EİT 2025'te curling branşında Kuzey Yamacı SK birinci oldu
        Erzurum'da EİT 2025'te curling branşında Kuzey Yamacı SK birinci oldu
        Kazada yaralanan acil tıp teknisyeni Elanur, yaralı paramedik eşi ve meslek...
        Kazada yaralanan acil tıp teknisyeni Elanur, yaralı paramedik eşi ve meslek...
        GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava, Kars'ta kar yağışı etkili oldu
        Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava, Kars'ta kar yağışı etkili oldu
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de...