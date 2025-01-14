Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da temizlik işçisi bulduğu 30 bin doları sahibine ulaştırdı

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir temizlik işçisi, çalışırken çöp bidonunun yanında bulduğu içerisinde yaklaşık 30 bin dolar bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 20:16 Güncelleme: 14.01.2025 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da temizlik işçisi bulduğu 30 bin doları sahibine ulaştırdı
        ABONE OL

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir temizlik işçisi, çalışırken çöp bidonunun yanında bulduğu içerisinde yaklaşık 30 bin dolar bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

        Aziziye Belediyesinde temizlik görevlisi 25 yaşındaki Onur Deligöz, gece çalışırken çöp bidonunun kenarında kar altında kalmış içerisinde yaklaşık 30 bin dolar olan cüzdan buldu.

        İçerisindeki telefon numarasından sahibine ulaşan Deligöz, cüzdanı sahibine ulaştırdı.

        Olaydan haberdar olan Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, makamına davet ettiği Deligöz'ü davranışından dolayı tebrik ederek, 1 maaş ikramiye ve çeyrek altınla ödüllendirdi.

        Başkan Akpunar, AA muhabirine, ekibinde Deligöz gibi insanlar yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Deligöz'ün örnek bir davranış sergilediğini belirten Akpunar, "Gece o saatlerde ekmek parası için temizlik ekibimiz içerisinde çalışan arkadaşımız bir kadının kaybettiği içinde yüklü miktarda para olan cüzdan bulmuş. İrtibata geçip o vatandaşımıza cüzdanını teslim etmiş. Onur'a belediye olarak 1 maaş ikramiye ve çeyrek altın hediye ediyoruz. Gelecekte de buna benzer onur verici işlere vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Deligöz de çöp arabasından düşmek üzereyken arkadaşının tuttuğu esnada cüzdanı fark ettiğini anlattı.

        - "Haram yemek istemedim"

        Gece saatlerinde cüzdanı bulduğunu aktaran Deligöz, şunları kaydetti:

        "Bidonu çekecekken kar kapatmıştı, cüzdan olduğunu bilmiyordum. Ellerim eldivenliydi, açıp bakamadım. İşim bitince kimindir diye bakmak istedim. Gizli bir bölmesi vardı, şişkindi ama bakmak istemedim. 1 saate yakın iletişim numarası aradım ve buldum, en sonunda sahibine ulaştım. Bulduğum yerde değil de başka bir yerde almak istedi, ona bulduğum yerde vermek zorunda olduğumu söyledim, anlayışla karşıladı. Ben bana düşen görevi yaptım, o da teşekkür etti. Haram yemek istemedim, Allah bana o günleri göstermesin. Daha önce 2-3 kez de telefon bulmuştum onları da sahiplerine ilettim."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!

        Benzer Haberler

        Erzurumspor FK Teknik Direktörü Kutlu, ligin ilk yarısını değerlendirdi:
        Erzurumspor FK Teknik Direktörü Kutlu, ligin ilk yarısını değerlendirdi:
        Erzurum'da aileler, tarihi Aziziye Tabyası'nda atlı kızak ve kayak yaptı, o...
        Erzurum'da aileler, tarihi Aziziye Tabyası'nda atlı kızak ve kayak yaptı, o...
        Erzurum'da üniversite hastanesine kazandırılan yeni tomografi cihazıyla aci...
        Erzurum'da üniversite hastanesine kazandırılan yeni tomografi cihazıyla aci...
        Organları gelişmeden doğan Asel bebekler, 4 ay sonra ana kucağında
        Organları gelişmeden doğan Asel bebekler, 4 ay sonra ana kucağında
        Erzurum'da yaşlı çiftin evi yangında kullanılamaz hale geldi
        Erzurum'da yaşlı çiftin evi yangında kullanılamaz hale geldi
        Doğu Anadolu'da 5 ilde sis, kırağı ve buzlanma oluştu
        Doğu Anadolu'da 5 ilde sis, kırağı ve buzlanma oluştu