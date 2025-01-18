Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 105, Kartalkaya'da 102, Palandöken 2'de 100, Nemrut'ta 81, Uludağ'da 68, Sarıkamış'ta 65, Mersivan'da 56, Erciyes ve Yıldız Dağı'nda 50, Hakkari'de 49, Davraz'da 39, Çambaşı'nda 37, Hesarek'te 35, Ilgaz'da 24, Gevaş Abalı'da 22, Yedikuyular'da 19, Yıldıztepe ve Murat Dağı'nda 18, Yalnızçam'da 17, Saklıkent'te 14 ve Denizli'de 12 santimetre kaydedildi.

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