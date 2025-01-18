Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 09:38 Güncelleme: 18.01.2025 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
        ABONE OL

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 105, Kartalkaya'da 102, Palandöken 2'de 100, Nemrut'ta 81, Uludağ'da 68, Sarıkamış'ta 65, Mersivan'da 56, Erciyes ve Yıldız Dağı'nda 50, Hakkari'de 49, Davraz'da 39, Çambaşı'nda 37, Hesarek'te 35, Ilgaz'da 24, Gevaş Abalı'da 22, Yedikuyular'da 19, Yıldıztepe ve Murat Dağı'nda 18, Yalnızçam'da 17, Saklıkent'te 14 ve Denizli'de 12 santimetre kaydedildi.

        Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

        Merkez 18.01.2025 En düşük En yüksek
        Palandöken P -11 -6
        Ergan P -7 -1
        Kartalkaya P -8 -1
        Palandöken 2 P -12 -5
        Nemrut P -6 -1
        Uludağ PB -1 4
        Sarıkamış P -8 -3
        Mersivan KY -4 0
        Erciyes P -8 -1
        Yıldız Dağı P -4 1
        Hakkari P -19 -3
        Davraz S -5 4
        Çambaşı KY -5 -1
        Hesarek P -10 -2
        Ilgaz P -7 0
        Gevaş Abalı P -7 1
        Yedikuyular AB -5 5
        Yıldıztepe P -7 1
        Murat Dağı PB -6 4
        Yalnızçam HKY -12 -6
        Saklıkent S -1 7
        Denizli S -4 5

        (P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, S: Sisli, AB: Az bulutlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        2 bölgede kar ve yağmur bekleniyor! İllerimizde hava durumu!
        2 bölgede kar ve yağmur bekleniyor! İllerimizde hava durumu!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        En iyi 5 James Bond filmi
        En iyi 5 James Bond filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Otomobiliyle ters yöne girip, ciple çarpışması kamerada: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobiliyle ters yöne girip, ciple çarpışması kamerada: 1 ölü, 4 yaralı
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da karne heyecanı yaşayan öğrenciler, polis hediyeleriyle sevindi
        Erzurum'da karne heyecanı yaşayan öğrenciler, polis hediyeleriyle sevindi
        Erzurum'da "KUDAKAF 2025" düzenlenecek
        Erzurum'da "KUDAKAF 2025" düzenlenecek
        Erzurum'da öğrencilere "Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları" eğitimi
        Erzurum'da öğrencilere "Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları" eğitimi
        Erzurum'da 60 yaş üstü bireylere "Tazelenme Üniversitesi" ile eğitim fırsat...
        Erzurum'da 60 yaş üstü bireylere "Tazelenme Üniversitesi" ile eğitim fırsat...
        Atatürk Üniversitesi, ortak akademik projelerle ulusal ve uluslararası aren...
        Atatürk Üniversitesi, ortak akademik projelerle ulusal ve uluslararası aren...
        Vali Çiftçi'nin karne hediyesini gören öğrenci: Büyük araba almış
        Vali Çiftçi'nin karne hediyesini gören öğrenci: Büyük araba almış