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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 16:00 Güncelleme: 18.01.2025 - 16:00
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal

        Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Sefa Akgün (Dk. 90+5 Süleyman Koç), Koray Kılınç (Dk. 90+1 Salih Sarıkaya), Mamba (Dk. 85 Furkan Özhan), Giorbelıdze, Roshı, Mustafa Yumlu, Azubuıke, Orhan Ovacıklı (Dk. 90+1 Yakup Kırtay), Teklic (Dk. 90+5 Özgür Sert)

        Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Ndongala (Dk.64 İbrahim Kaya), Sitoe, Paixao (Dk. 74 Araujo), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 78 Diniyev), Berişbek (Dk. 74 Louzif), Mulumba, Faruk Can Genç

        Goller: Dk. 81 Mustafa Yumlu, Dk. 86 Furkan Özhan (Erzurumspor FK)

        Kırmızı Kart: Dk. 64 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 38 Giorbelidze, Dk. 63 Koray Kılınç, Dk. 82 Mustafa Yumlu, Dk. 90+7 Özgür Sert (Erzurumspor FK)

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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