Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Sefa Akgün (Dk. 90+5 Süleyman Koç), Koray Kılınç (Dk. 90+1 Salih Sarıkaya), Mamba (Dk. 85 Furkan Özhan), Giorbelıdze, Roshı, Mustafa Yumlu, Azubuıke, Orhan Ovacıklı (Dk. 90+1 Yakup Kırtay), Teklic (Dk. 90+5 Özgür Sert)
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Ndongala (Dk.64 İbrahim Kaya), Sitoe, Paixao (Dk. 74 Araujo), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 78 Diniyev), Berişbek (Dk. 74 Louzif), Mulumba, Faruk Can Genç
Goller: Dk. 81 Mustafa Yumlu, Dk. 86 Furkan Özhan (Erzurumspor FK)
Kırmızı Kart: Dk. 64 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Giorbelidze, Dk. 63 Koray Kılınç, Dk. 82 Mustafa Yumlu, Dk. 90+7 Özgür Sert (Erzurumspor FK)
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