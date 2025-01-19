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        Erzurum'da sis bulutları "time lapse" tekniğiyle görüntülendi

        Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde oluşan sis bulutu, "time lapse" tekniğiyle kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 16:06 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:06
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        Erzurum'da sis bulutları "time lapse" tekniğiyle görüntülendi
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        Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde oluşan sis bulutu, "time lapse" tekniğiyle kaydedildi.

        İlçede etkili olan ve görüş mesafesini düşüren sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.

        2 bin 380 rakımlı Gölyurt Geçidi'nden yerleşim yerlerini ve çevresindeki dağları kaplayan sis bulutu, hızlandırılmış "tıme lapse" tekniğiyle kaydedildi.

        Çekimlerde ortaya eşsiz sis bulutu görselleri çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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