Erzurum'da sis bulutları "time lapse" tekniğiyle görüntülendi

2 bin 380 rakımlı Gölyurt Geçidi'nden yerleşim yerlerini ve çevresindeki dağları kaplayan sis bulutu, hızlandırılmış "tıme lapse" tekniğiyle kaydedildi.

İlçede etkili olan ve görüş mesafesini düşüren sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.

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