Erzurum'da, Geleneksel Atlı Kızak Şöleni düzenlendi

Avrupa Kış Sporları Başkenti Erzurum, 26 kulübün katıldığı atlı kızak yarışına ev sahipliği yaptı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Atatürk Üniversitesi işbirliğiyle Geleneksel Atlı Kızak Şöleni düzenlendi.

Üniversite kampüs alanındaki stadyumda gerçekleşen yarışlara, Erzurum, Kars ve Bursa'dan 26 atlı spor kulübü katıldı. Sporcular sırayla atlı kızakları ile stadyumu iki tur atmasıyla heyecan dolu anlar yaşadı.

Yarışmayı Üç Hilal Atlı Spor Kulübü birinci tamamlarken, Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü ikinci, Aziziye Şengel Atlı Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

- Vali ve eşinin bindiği kızak kırıldı

Bu arada yarışmalar sona erdiğinde Erzurum Valisi Mustafa Çitçi'de eşi Azime Çiftçi ile atlı kızağa bindi. Bindikleri kızak kırılan Çiftçi ve eşi, yeni kızakla parkuru tamamladı.

Çiftçi yaptığı açıklamada, küçük bir kaza geçirdiklerini ancak ilk defa yaptığı atlı kızak sporunun çok zevkli olduğunu söyledi.

Erzurum'un Avrupa Kış Sporları Başkenti olduğunun altını çizen Çiftçi, kentte kış spor faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Bugün federasyonumuz ile üniversitemizin işbirliğinde atlı kızak yarışları gerçekleşti. Kıran kırana, nefes nefese bir yarışma oldu. Tüm sporcularımıza ve federasyona, üniversitemize de ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. 2025 yılında kış sporları tutkunlarını Erzurum'a davet ediyoruz." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da atlı kızak sporunun gelenekselleşmesi için üniversite olarak gereken desteği vereceklerini ifade etti.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyon Başkanı Hakan Kazancı ise verilen desteklerin, geleneksel spor dallarının yeni nesillere aktarılmasında çok önemli olduğunu belirtti.