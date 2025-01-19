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        Erzurum "Kış Bilim Festivali"ne hazırlanıyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum, uluslararası boyutta ev sahipliği yapacağı Kış Bilim Festivali'ne hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 12:56 Güncelleme: 19.01.2025 - 12:56
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        Erzurum "Kış Bilim Festivali"ne hazırlanıyor
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum, uluslararası boyutta ev sahipliği yapacağı Kış Bilim Festivali'ne hazırlanıyor.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji Takımının (T3 Vakfı) aralarında bulunduğu kurum ve kuruluşların işbirliğiyle hazırlıklarına başlanan festival, EİT'e üye ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla 24-25-26 Şubat'ta düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesi, T3 Vakfı ve TÜBİTAK işbirliğiyle kurulan Bilim Erzurum'da yapılacak "Kış Bilim Festivali"nin, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Afganistan gibi EİT ülkelerinden katılımla global bir boyut kazanması hedefleniyor.

        Festivalde, bilim atölyelerinin oluşturulmasının yanı sıra yerli savunma sanayisi araçlarının buzdan görselleri yapılacak, tiyatro, konser ve eğlenceli aktiviteler düzenlenecek.

        - "EİT ülkelerinin bilim merkezlerini de davet edeceğiz"

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AA muhabirine, festival için gerekli hazırlıkara başlandığını söyledi.

        Bu yıl festivalin uluslararası düzeyde yapılacağını ifade eden Aynalı, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından '2025 Turizm Başkenti' seçildik. Kış Bilim Festivali'mizi bu kapsama dahil ederek, EİT ülkelerinin bilim merkezlerini de davet edeceğiz. Haliyle bu sene ulusal boyuttan çıkarıp uluslararası bir hale büründürmüş olacağız." dedi.

        Aynalı, festivale geniş katılım beklediklerini vurgulayarak, hedef kitlelerinin 6-14 yaş arası çocuklar olduğunu dile getirdi.

        Bu yaş grubuyla sınırlı kalmayıp bilimseverleri, mucitleri festivale beklediklerini belirten Aynalı, şunları kaydetti:

        "Kış Bilim Festivali sadece bilim çalışmalarının sergilendiği değil, aynı zamanda bilimsel ilham da veren bir organizasyon olacak. Festival kapsamında 60-70 bilim atölyesi kurulacak. Kurum ve kuruluşların, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının stantları oluşturulacak, Açık hava buz müzesi yapılacak. Buz müzesinde teknoloji anlamında ülkemizin ürettiği savunma sanayisi araçlarının hepsinin buzdan görsellerini görmüş olacağız. Animasyon gösterileri, mini tiyatrolar, konserler, çocuklara yönelik eğlence aktivitelerimiz olacak."

        Gökyüzü gözlem etkinliği de gerçekleştireceklerini dile getiren Aynalı, "Doyasıya bir şenlik yaşanacağını düşünüyoruz. Ülkemizin 81 ilinden en az 40 bin kişinin gelmesini bekliyoruz. Hedefimiz bu rakamı da geçmek. Uluslararası davetlerimizi de yapacağız. Davetlerden sonra hedefe ulaşacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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