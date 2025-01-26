Erzurum ve Ardahan'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dolayısıyla Erzurum ve Ardahan'da vatandaşlar camileri doldurdu.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla, Ulu Cami, Lalapaşa Camisine gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kıldı.

Erzurum Müftüsü Rüstem Can'ın Lalapaşa Cami'nde kıldırdığı namaz öncesi, İslam coğrafyasında zülüm gören Müslümanlar için dua edildi.

Namazın ardından, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından cemaate çay ve kandil simidi ikram edildi.

- Ardahan

Ardahan'daki camilerde de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Ardahan Müftülüğünce Merkez Camisi'nde düzenlenen programda yatsı namazı öncesinde ilahiler ve Mevlid-i Şerif okunup İslam coğrafyası için dua edildi.

İl Müftüsü Adem Karadeniz, vaazında Miraç Kandili'nin önemine değinerek, bu gece dua etmenin önemli olduğunu ifade etti.

Cami çıkışında vatandaşa kandil simidi ve çikolata dağıtıldı.