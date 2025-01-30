Erzurum'da dedektör köpek "Zahir"in desteğiyle 210 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Operasyonda 210 kilo kaçak tütün, 350 bin boş makaron, 192 sigara kağıdı ve 40 bin sigara filtresi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kaçakçılığa yönelik çalışmalara devam ediliyor.

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