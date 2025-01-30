Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da dedektör köpek "Zahir"in desteğiyle 210 kilo kaçak tütün ele geçirildi

        Erzurum'da, jandarma ekiplerince dedektör köpek Zahir ile düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 210 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:21 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da dedektör köpek "Zahir"in desteğiyle 210 kilo kaçak tütün ele geçirildi
        ABONE OL

        Erzurum'da, jandarma ekiplerince dedektör köpek Zahir ile düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 210 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kaçakçılığa yönelik çalışmalara devam ediliyor.

        Tekman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle, dedektör köpek Zahir'in katılımıyla ilçede operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 210 kilo kaçak tütün, 350 bin boş makaron, 192 sigara kağıdı ve 40 bin sigara filtresi ele geçirildi.

        Yakalanan 1 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Eşini iple boğmuştu! "Mekanı cennet olsun" diyen katilin işte cezası!
        Eşini iple boğmuştu! "Mekanı cennet olsun" diyen katilin işte cezası!
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        4 aylık oğlunu cam sehpaya attı iddiasıyla uzaklaştırma cezası!
        4 aylık oğlunu cam sehpaya attı iddiasıyla uzaklaştırma cezası!
        Eren Elmalı yeniden alevlendi
        Eren Elmalı yeniden alevlendi

        Benzer Haberler

        Erzurum'da yapay göl, yazın piknikçilerin kışın buz patencilerinin mekanı
        Erzurum'da yapay göl, yazın piknikçilerin kışın buz patencilerinin mekanı
        Türkiye'de gece en düşük sıcaklık eksi 34 ile Erzurum Tekman'da ölçüldü
        Türkiye'de gece en düşük sıcaklık eksi 34 ile Erzurum Tekman'da ölçüldü
        Erzurum'da jandarma SAK ekipleri buz tutan gölette dalış eğitimi yaptı
        Erzurum'da jandarma SAK ekipleri buz tutan gölette dalış eğitimi yaptı
        Jandarmadan 'buz' gibi eğitim
        Jandarmadan 'buz' gibi eğitim
        Jandarmanın 'buz' gibi eğitim
        Jandarmanın 'buz' gibi eğitim
        Erzurum'da tilkinin boynuna ip bağlayan kişi hakkında işlem başlatıldı
        Erzurum'da tilkinin boynuna ip bağlayan kişi hakkında işlem başlatıldı