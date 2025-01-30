Erzurumspor FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Kocaelispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Kocaelispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Erzurumspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda antrenman yaptı.
Isınma, pas organizasyonları, dar alanda oyun ve taktik çalışan Erzurum temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Bu arada kulüp başkanı Ahmet Dal, bir süre antrenmanı takip etti, teknik direktör Kutlu ile bir süre sohbet ettikten sonra takıma başarı diledi.
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