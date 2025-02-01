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        Erzurum'da aynı mevkideki iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Erzurum'un Tortum ilçesinde aynı mevkideki iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 12:36 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:39
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        Erzurum'da aynı mevkideki iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Tortum ilçesinde aynı mevkideki iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 25 ABV 632 plakalı panelvan, Erzurum-Oltu kara yolunun Tortum ilçesinin Aksu Mahallesi mevkiinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada panelvandaki N.A. (86) öldü, L.D, H.A. ve A.T. yaralandı.

        Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

        Aynı mevkideki diğer bir kaza da ise 31 GV 835 plakalı tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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