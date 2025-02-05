Çığda vefat eden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin anısına buz tırmanışı etkinliği

Artvin'de 4 Mart 2023'te çığ düşmesi sonucu vefat eden dağcı Mustafa Tekin anısına memleketi Erzurum'da düzenlenen buz tırmanışı etkinliği başladı.

Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 rakımlı güney pistindeki yapay buz parkında düzenlenen ve 3 gün sürecek etkinliğe, yaklaşık 700 dağcının katılması bekleniyor.

Organizasyonun ilk gününde sporcular, 20 metre yükseklik ve 150 metre enindeki Mustafa Tekin Ice Park'ta tırmanış yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç, AA muhabirine, 3 gün sürecek organizasyona yurt içi ve yurt dışından katılım olacağını söyledi.

Tırmanış etkinliklerine başladıklarını ifade eden Emeç, "8-9 Şubat tarihlerinde Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası yapacağız. Şampiyona ile birlikte organizasyonu da tamamlayacağız. Şampiyonaya büyükler ve gençler kategorilerinde 50 civarı yarışmacı katılacak ama 3 gün sürece festivale yaklaşık 700 kişinin katılması bekleniyor. Büyük kısmı kayıt yaptırdı. Ice Park, 2019 yılında rahmetli Mustafa Tekin'in fikir sahibi olduğu projeydi ve 5. kez festival düzenliyoruz. Kayak pistinin yanındaki alternatif tırmanış duvarı, çok önemli bir aktivite merkezi haline dönüştü." diye konuştu.

Emeç, Tekin'in ismini yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Mustafa Tekin, bizim yol arkadaşımız, onun adını yaşatmak adına da bundan sonra Palandöken Mustafa Tekin Ice Park adını verdik. Bu şekilde anılacak. Mustafa'nın fikirleriyle biz bugün buralara geldik, bundan sonra da ismini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Nereye dönsek onun izlerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.