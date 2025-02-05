Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Çığda vefat eden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin anısına buz tırmanışı etkinliği

        Artvin'de 4 Mart 2023'te çığ düşmesi sonucu vefat eden dağcı Mustafa Tekin anısına memleketi Erzurum'da düzenlenen buz tırmanışı etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:36 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çığda vefat eden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin anısına buz tırmanışı etkinliği
        ABONE OL

        Artvin'de 4 Mart 2023'te çığ düşmesi sonucu vefat eden dağcı Mustafa Tekin anısına memleketi Erzurum'da düzenlenen buz tırmanışı etkinliği başladı.

        Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 rakımlı güney pistindeki yapay buz parkında düzenlenen ve 3 gün sürecek etkinliğe, yaklaşık 700 dağcının katılması bekleniyor.

        Organizasyonun ilk gününde sporcular, 20 metre yükseklik ve 150 metre enindeki Mustafa Tekin Ice Park'ta tırmanış yaptı.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç, AA muhabirine, 3 gün sürecek organizasyona yurt içi ve yurt dışından katılım olacağını söyledi.

        Tırmanış etkinliklerine başladıklarını ifade eden Emeç, "8-9 Şubat tarihlerinde Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası yapacağız. Şampiyona ile birlikte organizasyonu da tamamlayacağız. Şampiyonaya büyükler ve gençler kategorilerinde 50 civarı yarışmacı katılacak ama 3 gün sürece festivale yaklaşık 700 kişinin katılması bekleniyor. Büyük kısmı kayıt yaptırdı. Ice Park, 2019 yılında rahmetli Mustafa Tekin'in fikir sahibi olduğu projeydi ve 5. kez festival düzenliyoruz. Kayak pistinin yanındaki alternatif tırmanış duvarı, çok önemli bir aktivite merkezi haline dönüştü." diye konuştu.

        Emeç, Tekin'in ismini yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Mustafa Tekin, bizim yol arkadaşımız, onun adını yaşatmak adına da bundan sonra Palandöken Mustafa Tekin Ice Park adını verdik. Bu şekilde anılacak. Mustafa'nın fikirleriyle biz bugün buralara geldik, bundan sonra da ismini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Nereye dönsek onun izlerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor

        Benzer Haberler

        Erzurum'da geçen yıl farklı suçlardan yakalanan 607 şüpheli tutuklandı
        Erzurum'da geçen yıl farklı suçlardan yakalanan 607 şüpheli tutuklandı
        Doğu Anadolu'daki depremler, 30 istasyonla anlık takip ediliyor
        Doğu Anadolu'daki depremler, 30 istasyonla anlık takip ediliyor
        Erzurum'da açılan okçuluk kulübü, milli sporcu yetiştirmeyi hedefliyor
        Erzurum'da açılan okçuluk kulübü, milli sporcu yetiştirmeyi hedefliyor
        Erzurum'da İPEKYOLUSİFED bünyesinde kurulan 2 derneğin genel kurulu yapıldı
        Erzurum'da İPEKYOLUSİFED bünyesinde kurulan 2 derneğin genel kurulu yapıldı
        Erzurum ve çevrelerinde yarın için kuvvetli kar yağışı uyarısı
        Erzurum ve çevrelerinde yarın için kuvvetli kar yağışı uyarısı
        Erzurum'da sosyal medyada suç içerikli paylaşım yapan 339 kullanıcıya adli...
        Erzurum'da sosyal medyada suç içerikli paylaşım yapan 339 kullanıcıya adli...