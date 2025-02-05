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        Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Erzurum'da çıkan kavgada 1 genç bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 20:01 Güncelleme: 05.02.2025 - 20:01
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        Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Erzurum'da çıkan kavgada 1 genç bıçakla yaralandı.

        Menderes Caddesi'nde kız arkadaşı Ş.K.E. ile taksiden inen Y.A. (25), aralarında husumet bulunduğu öğrenilen O.S. (27) ile karşılaştı.

        Bu kişiler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.A. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Şüpheli O.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Öte yandan, şüphelinin çeşitli suçlardan 16 kaydının olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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