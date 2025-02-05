Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu kişiler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.A. bıçakla yaralandı.

Menderes Caddesi'nde kız arkadaşı Ş.K.E. ile taksiden inen Y.A. (25), aralarında husumet bulunduğu öğrenilen O.S. (27) ile karşılaştı.

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