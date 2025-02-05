Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Erzurum'da çıkan kavgada 1 genç bıçakla yaralandı.
Erzurum'da çıkan kavgada 1 genç bıçakla yaralandı.
Menderes Caddesi'nde kız arkadaşı Ş.K.E. ile taksiden inen Y.A. (25), aralarında husumet bulunduğu öğrenilen O.S. (27) ile karşılaştı.
Bu kişiler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.A. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli O.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, şüphelinin çeşitli suçlardan 16 kaydının olduğu öğrenildi.
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