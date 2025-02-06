Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da kılıç ile gezen kişiler hakkında adli işlem yapıldı

        Erzurum'da caddede elinde kılıç ile gezen kişiler hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:20 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da kılıç ile gezen kişiler hakkında adli işlem yapıldı
        ABONE OL

        Erzurum'da caddede elinde kılıç ile gezen kişiler hakkında adli işlem yapıldı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün gece saatlerinde Dadaşköy Yolu Caddesi'nde elinde kılıçla gezen kişi ile arkadaşının sosyal medyada paylaşılması üzerine yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bu kişilerin O.D. ve M.H.K. olduğu tespit edildi. Yakalanan 2 kişi emniyete götürüldü.

        Ekiplerce kılıca el konulurken, söz konusu kişiler hakkında adli işlem yapıldı.

        Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda konuya ilişkin, "Olayla ilgili 5 dakika sonra ekip bölgeye gitti. O kişileri tespit ettik, evleri de orada. Marketten Zülfikar kılıç almışlar, süs kılıcı, çocuğun iddiası, poşete sığmadığı için elinde taşıdığını söyledi. Kabahatlerinden cezai işlem uyguladık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        Görevden alınan CEO geri döndü
        Görevden alınan CEO geri döndü
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?

        Benzer Haberler

        Erzurum'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Erzurum'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Erzurum'da 1500 kaçak tişört yakalandı
        Erzurum'da 1500 kaçak tişört yakalandı
        Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 36'sı hükümlü 98 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 36'sı hükümlü 98 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Atatürk Üniversitesinin 2 projesi, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında destekl...
        Atatürk Üniversitesinin 2 projesi, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında destekl...
        Çığda vefat eden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin anısına buz tırmanışı etkinl...
        Çığda vefat eden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin anısına buz tırmanışı etkinl...