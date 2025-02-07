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        Erzurum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

        Erzurum'un Tortum ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 09:54 Güncelleme: 07.02.2025 - 09:54
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        Erzurum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
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        Erzurum'un Tortum ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        İlçe merkezinde bir apartmanda yalnız yaşayan F.K'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, yaşlı kadını yerde hareketsiz buldu.

        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde F.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ölümü şüpheli bulunan F.K'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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