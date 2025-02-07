Erzurum'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
Erzurum'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı.
Erzurum'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik 1-31 Ocak'ta çalışma yürüttü.
Ekipleri belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 21 fişek, 194 tarihi sikke, 272 eski eser niteliğinde süs eşyası, 3 dedektör ele geçirdi.
Ayrıca ekiplerce düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonlarda ise 235 kilogram kaçak tütün, 456 bin 200 makaron, 44 bin 950 filtre, 18 bin 192 kağıt, 1376 paket kaçak sigara yakalandı.
Operasyonlarda 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 8 zanlı tutuklandı.
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