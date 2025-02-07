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        Erzurum'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:42 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:49
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        Erzurum'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik 1-31 Ocak'ta çalışma yürüttü.

        Ekipleri belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 21 fişek, 194 tarihi sikke, 272 eski eser niteliğinde süs eşyası, 3 dedektör ele geçirdi.

        Ayrıca ekiplerce düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonlarda ise 235 kilogram kaçak tütün, 456 bin 200 makaron, 44 bin 950 filtre, 18 bin 192 kağıt, 1376 paket kaçak sigara yakalandı.

        Operasyonlarda 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 8 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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