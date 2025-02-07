Erzurum'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı.

Ayrıca ekiplerce düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonlarda ise 235 kilogram kaçak tütün, 456 bin 200 makaron, 44 bin 950 filtre, 18 bin 192 kağıt, 1376 paket kaçak sigara yakalandı.

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